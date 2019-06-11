В Сети появилось первое селфи Бари Алибасова, вышедшего из комы

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Cоздатель и продюсер российской поп-группы "На-На" Бари Алибасов вышел из искусственной комы, сообщил Telegram-канал Mash.
Артист пока ничего не помнит и не узнает родственников.
"По словам врачей, при выходе из комы это нормально", - говорится в сообщении.
Также издание поделилось первым селфи Бари Алибасова после сна.
Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского с вечера 4 июня. Артист попал в реанимацию после того, как перепутал стакан сока с жидкостью для прочистки труб "Крот".
"Участники коллектива "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Бари Алибасова и верят, что его самочувствие скоро улучшится", - сказал журналистам солист группы Владимир Политов.
После отправления химикатом Алибасов получил ожоги четвертой степени. Врачи отказываются давать прогнозы о состоянии продюсера.
Известно, что в медикаментозный сон Алибасова погрузили 7 июня. Ранее сын артиста сообщил, что такое решение принято для восстановления организма.