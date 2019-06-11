В Сети появилось первое селфи Бари Алибасова, вышедшего из комы

Врачи уверяют, что провалы в памяти после медикаментозного сна - это нормально. Смотрите первое селфи Бари Алибасова после комы.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Cоздатель и продюсер российской поп-группы "На-На" Бари Алибасов вышел из искусственной комы, сообщил Telegram-канал Mash.

Артист пока ничего не помнит и не узнает родственников.

"По словам врачей, при выходе из комы это нормально", - говорится в сообщении.

Также издание поделилось первым селфи Бари Алибасова после сна.

Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского с вечера 4 июня. Артист попал в реанимацию после того, как перепутал стакан сока с жидкостью для прочистки труб "Крот".

"Участники коллектива "На-На" надеются на скорейшее выздоровление Бари Алибасова и верят, что его самочувствие скоро улучшится", - сказал журналистам солист группы Владимир Политов.

После отправления химикатом Алибасов получил ожоги четвертой степени. Врачи отказываются давать прогнозы о состоянии продюсера.

Известно, что в медикаментозный сон Алибасова погрузили 7 июня. Ранее сын артиста сообщил, что такое решение принято для восстановления организма.