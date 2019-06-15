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Франко Дзеффирелли

Ушел мастер, легенда осталась: умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

© Sputnik / Михаил Фомичев
Культура
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Постановщик и сценарист свыше 20 классических фильмов немного не дожил до ста лет.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в субботу в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носил имя маэстро.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Он родился во Флоренции 96 лет назад. Кончина последовала после продолжительной болезни. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда Дзеффирелли.

Дзеффирелли был дважды номинирован на премию "Оскар", является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло".

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