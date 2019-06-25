Умерла легендарная актриса русского театра - Алла Покровская

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В Москве на 82-м году скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, сообщили РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — добавил собеседник агентства.

Алла Покровская родилась в столице в творческой семье и с детства мечтала стать актрисой. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника", где она проработала 45 лет.

В 2004-м Покровская перешла в МХТ им. Чехова. Много лет преподавала в школе-студии.

Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.

Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.

Биография

Алла Покровская - легендарная советская и российская актриса, в творческой биографии которой нашлось место и театральным подмосткам, и съемочной площадке. Жизнь этой женщины — прекрасный пример того, как талант, вера в себя и целеустремленность помогают добиться даже самой, казалось бы, невероятной высоты.

Детство и юность

Покровская Алла Борисовна родилась в Москве 18 сентября 1937-го. Жизнь родителей девочки была неразрывно связана с искусством: отец - Борис Покровский - известный артист и оперный режиссер, мать — Анна Некрасова — режиссер детского театра. Неудивительно, что маленькая Алла с раннего детства интересовалась театральным мастерством.

Актриса Алла Покровская

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Актриса Алла Покровская

Как ни странно, родители оказались против подобных интересов дочери. Алла начинала заниматься и в хореографическом кружке, и в театральной студии, однако мать и отец не были довольны успехами ребенка. Позже Алла Борисовна будет вспоминать, что родители часто указывали ей на полнейшее отсутствие сценических талантов. Это, разумеется, казалось девочке обидным. Возможно, именно эта непомерно высокая планка, заданная матерью и отцом, в будущем поможет Покровской добиться успеха.

Алла Покровская в молодости

© Sputnik / Александр Гладштейн Алла Покровская

Окончив школу, Алла Покровская поступила в педагогический институт, выбрав специальность филолога, однако проучилась только год. Мечта о сцене не оставляла девушку и Алла решилась попробовать силы в актерском деле. В 1959-м Покровская окончила московскую школу-студию МХАТ, доказав прежде всего самой себе, что этот оказался не напрасным.

Театр

Еще будучи студенткой, Алла Покровская застала создание нового театра «Современник». Олег Ефремов, главный режиссер и душа этого театра, нередко приглашал студентов МХАТа помогать в организации спектаклей. Алла вместе с сокурсниками устанавливала декорации и наблюдала за репетициями актеров «Современника» Игоря Кваши, Галины Волчек, Евгения Евстигнеева и других. По собственному признанию Покровской, это время подарило неоценимый опыт, который сильно помог в дальнейшем.

Алла Покровская на сцене

После окончания МХАТа Алла Покровская присоединилась к официальной труппе «Современника», исполнив детскую мечту о театральной сцене. В театре женщина бессменно прослужит 45 лет. Наиболее яркими работами актрисы стали роли в спектаклях «Старшая сестра», «Оглянись в гневе», «На дне», «Вкус черешни», «Традиционный сбор» и других. Искренняя игра Аллы Покровской не оставляла равнодушными зрителей, подарив Алле Борисовне преданных поклонников.

В 1979-м актриса начала преподавать в школе-студии МХАТ, дослужившись до степени профессора. Занятия Покровской с удовольствием посещали как московские студенты, так и учащиеся летней школы Станиславского в Кембридже, и слушатели аспирантского курса университета Карнеги Меллон, что в Питсбурге.

Алла Покровская в театре

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Церемония вручения Международной премии Станиславского

В 2004 году Алла Покровская присоединилась к труппе Московского художественного театра имени Чехова. Там актриса сыграла в «Господах Головлевых», «Доме» Евгения Гришковца, «Мещанах» по Горькому, а также в спектаклях «Изображая жертву, «Дыхание жизни» и других. В том же 2004-м Алле Покровской досталась награда «Чайка» в номинации «Лучший актерский дуэт». Эту премию актриса получила вместе с Андреем Мягковым за роль в постановке «Мещане».

Не оставляла Алла Покровская и сцену родного «Современника». В 2000-х актриса появилась в спектаклях «Крутой маршрут», «Виндзорские насмешницы» по Шекспиру, «Аккомпаниатор». Помимо актерской игры, Алла Покровская пробовала силы и как самостоятельный режиссер, подтвердив правильность известной пословицы о талантливых людях. Постановки Аллы Борисовны оказались не менее успешны, нежели собственные актерские работы Покровской. На счету Аллы Покровской такие спектакли, как «Бабье царство», «Косметика врага» и «Ромео и Джульетта».

Фильмы

© Sputnik / РИА Новости Алла Покровская на съемках фильма "Охота на лис"

Несмотря на то, что актриса считала театр главным в своей жизни, фильмография Аллы Покровской внушает уважение. На счету Аллы Борисовны несколько десятков совершенно разноплановых ролей, каждая из которых по-своему запомнилась зрителям. А уж фото Аллы Покровской украшало в то время коллекцию, пожалуй, каждого киномана.

Среди наиболее ярких киноработ Покровской можно назвать роли в фильмах «Июльский дождь», «Следствие ведут знатоки», «Семейная мелодрама», «Охота на лис», «Крутой маршрут» и, конечно, «Высоцкий. Спасибо, что живой», где Алле Борисовне досталась роль матери Владимира Высоцкого.

Личная жизнь

Личная жизнь Аллы Покровской сложилась не сразу. О первом замужестве актриса предпочитала не распространяться: имя избранника Покровской осталось неизвестным.

Вторым возлюбленным Аллы Борисовны стал актер и режиссер Олег Ефремов. Любовь к Ефремову заставила молодую актрису оставить первого супруга и отдаться настоящим чувствам. Позже Алла Покровская будет вспоминать, что ухаживания Ефремова застали ее врасплох. Однако настойчивость, красивые ухаживания и стремительность, с которой происходили события, сыграли роль: Покровская и Ефремов стали жить вместе.

Алла Покровская и Олег Ефремов

© Sputnik / Галина Кмит Олег Ефремов и Алла Покровская

Вскоре стало понятно, что маленькая семья ожидает пополнения, и Олег Ефремов сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Рождение первенца Михаила актеры встретили уже как законные муж и жена. Сын родился 10 ноября 1963 года. Сейчас Михаил Ефремов, последовавший по стопам звездных родителей, уже получил звание заслуженного артиста. Мальчик начал сниматься в кино с 12 лет.

Позже Алла Покровская признавалась журналистам, что родители были категорически против этого брака. Мать и отец Аллы Борисовны считали Ефремова ветреным человеком, навсегда отдавшим душу театру. По их мнению, подобные мужчины катастрофически не способны создать крепкую семью.

© Sputnik / Александр Гладштейн Сцена из спектакля Московского театра "Современник" по пьесе А.Свободина "Народовольцы"

Отчасти родители оказались правы: Олег Ефремов был совершенно неприспособленным к быту и жизненным проблемам, отдавая время и силы любимому делу. Некоторые ситуации Алле Покровской приходилось разрешать самостоятельно, без помощи мужа, однако женщина ни разу не упрекнула возлюбленного ни в чем, понимая, насколько сильна в муже страсть к театральному искусству.

С другой стороны, она признавалась, что и сама оказалась не безупречной женой и матерью, много сил отдав карьере и репетициям. Официально брак Алла Покровская и Олег Ефремов расторгли спустя 16 лет после свадьбы, однако на деле актеры прожили вместе только восемь лет. Дальше пути этих талантливых людей разошлись, но Алла Покровская всегда с теплотой отзывалась о бывшем муже, называя Ефремова другом и учителем.

Последние годы Алла Борисовна Покровская, будучи уже в весьма почтенном возрасте, радовалась успехам внуков. Старшие дети Михаила Ефремова, Никита и Николай Ефремовы, уже определились с профессией, выбрав актерский путь. Младшие же внуки Аллы Покровской — Анна-Мария, Вера, Надежда и Борис — пока малы для выбора профессии.