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Посетители музея Лувр

"Джоконда" переезжает

© Sputnik / Олег Ласточкин
Культура
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Путешествие предстоит недальнее а расставание с "насиженным место" - недолгое.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба музея.

Выставка Гений да Винчи в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Алексей Даничев
Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

"Чтобы обеспечить проведение реновационных работ в зале государств (salle des États ) и сохранить возможность приема посетителей, музей принял исключительное решение перенести "Джоконду" в галерею Медичи, которая расположена на втором этаже в крыле Ришелье, с 17 июля до момента окончания работ – в середине октября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Галерея Медичи - одна из крупнейших в Лувре и может вместить многочисленных посетителей, которые хотят увидеть шедевр Леонардо да Винчи.

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