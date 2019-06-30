Аж лед плавится: так канадцы исполняют молдавские танцы - видео

Молдавская музыка и танец продолжают завораживать весь мир - под такие ритмы не пустится в пляс разве, что ленивый.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова занимает особое, уникальное место в балканских традициях танца. Такой колорит, жизнелюбие, здоровое отчаяние в танце вряд ли где найдешь. Народная музыка нашей страны, танец, будь-то "хора", "жок" или "батута", заставляют невольно ноги ходить ходуном.

Инструментальные "трели соловья" в знаменитом танце под мотив "Чокырлии" сразу открывают воображению солнечную майскую поляну в лесу, где люди в пестрых молдавских костюмах соревнуются в мастерстве танца.

"Unde joaca moldovenii, acolo-i pamantul geme", - эта фраза, как никогда точно, отражает смысл зажигательности молдавского танца, которому аплодируют тысячи людей на пространстве СНГ и далеко за его пределами, даже за океаном - в далекой и непостижимой нашему воображению Канаде.

Кто бы мог подумать, но канадские фигуристы настолько точно исполнили танец на льду под мотивы исконно народных мелодий нашей страны, что публика просто ликовала. На одном дыхании зрители следили за тем, как пара спортсменов исполняет "тулупы", "аксели", "шаги" и прочие па, а яркие краски молдавских народных костюмов придавали этому зрелищу особый, незабываемый эффект.

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Когда канадские фигуристы исполнили последний элемент, зал взорвался в овациях, зрители еще долго аплодировали канадцам, которые так точно и зажигательно исполнили на льду настоящую молдавскую феерию.

Не менее искусно, чем в Кишиневе, эти танцы исполняют граждане Российской Федерации. Речь идет о солистах и коллективе российского Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Коллектив, созданный в 1937 году, по сей день является уникальным в мире в плане качества и количества исполняемых танцев разных народов Земли, в том числе и молдавского.

Солисты настолько залихватски исполняют "Чокырлию", что не верится, что это - не молдаване. Однако знатоки и эксперты могут упрекнуть солистов ансамбля в излишней академичности по сравнению с исполнением ансамбля народного танца из нашей страны "Жок".

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