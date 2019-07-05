Амстердам - на предложение принять "Евровидение": "Спасибо, нет"

Все попытки найти зал для проведения конкурса не увенчались успехом.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс "Евровидение" в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.

Соответствующее заявление опубликовала в своем Twitter мэр города Фемке Халсема. Предполагалось, что местом проведения конкурса станет крытая арена Ziggo Dome, однако властям не удалось перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Попытки найти другое место для проведения конкурса в городе также не увенчались успехом.

"Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", - говорится в заявлении мэра.

В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.

De brief waarin de stappen staan die genomen zijn. Amsterdam brengt dus geen bid uit voor Songfestival: pic.twitter.com/BDxeeerJiE — Mike Muller (@_MikeMuller) 4 июля 2019 г.

​Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.

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