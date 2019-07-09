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Выставка Прижизненные издания и публикации А.С. Пушкина

Полмиллиона фунтов заплатили в Лондоне за первое издание "Евгения Онегина"

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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В комплект настоящей библиографической редкости входит ккнижка первой главы романа в оригинальном переплете.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Первое издание романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" ушло на торгах Christie's в Лондоне за 467,2 тысячи фунтов стерлингов, превысив нижнюю планку эстимейта почти в четыре раза, сообщил во вторник представитель аукционного дома.

На торги "Золотой век русской литературы" были выставлены более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции. Эстимейт первого издания пушкинского романа в стихах составлял 120-160 тысяч фунтов стерлингов.

"Издание "Евгения Онегина", выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга – настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплете", - рассказала ранее представитель Christie's.

​Первое редкое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, оценивавшееся в 70-90 тысяч фунтов стерлингов, ушло с молотка за 175 тысяч.

Памятник А.С. Пушкину в Долне.
© Sputnik / Е. Киблик
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"До сих пор полный экземпляр этого двухтомника появлялся на торгах дважды", - отметила представитель аукционного дома.

Первое издание "Руслана и Людмилы" Пушкина продано за 143,7 тысячи фунтов стерлингов при эстимейте в 50-80 тысяч. Первое издание сборника стихов Афанасия Фета "Лирический пантеон" продано за 100 тысяч при эстимейте в 20-30.

Всего торги принесли более 2,2 миллиона фунтов стерлингов. В этом году русский департамент Christie's празднует 50-летие.

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