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Актриса Софи Лорен

Софи Лорен: возвращение на съемочную площадку после десятилетнего перерыва

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Режиссер картины с участием звезды мирового кино - ее сын Эдоардо Понти.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Софи Лорен снимается в экранизации романа "Вся жизнь впереди", сообщает Variety.

Для 84-летней актрисы это первая роль в художественном фильме после десятилетнего перерыва. Она играет мадам Розу, пережившую Холокост и подружившуюся с 12-летнем мальчиком Момо из Сенегала.

Режиссером картины стал сын Лорен – Эдоардо Понти.

Он уже в третий раз снимает в фильме свою мать и утверждает, что сейчас актриса в отличной форме: "Удивительно, с какой энергией и как увлеченно она работает над каждой сценой".

Это уже вторая экранизация романа "Вся жизнь впереди", написанного Роменом Гари под псевдонимом Эмиль Ажар. Предыдущая, с Симоной Синьоре в главной роли, была снята в 1977 году израильским режиссером Моше Мизрахи и получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Картину планируется завершить к марту 2020 года.

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