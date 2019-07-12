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Открытие XXIV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.

Исполнительница из Молдовы поразила жюри конкурса "Славянский базар"

© Sputnik / Виктор Толочко
Культура
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Молдавская исполнительница Анастасия Барбэ стала одной из лучших на международном конкурсе "Славянский Базар", заняв второе место.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Юная исполнительница из Молдовы Анастасия Барбэ заворожила своим голосом членов жюри фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Как сообщил советник президента Молдовы Корнелиу Попович на своей персональной странице в социальных сетях, ученица Республиканского музыкального лицея имени Сергея Рахманинова завоевала Вторую премию на XXVIII-м Международном конкурсе "Славянский базар" в Белоруссии.

Барбэ стала лауреатом ряда национальных и международных конкурсов. Исполнительница из Кишинева поразила своим вокалом зрителей и жюри международных фестивалей "Золотой голос России",  "Украина объединяет мир", "Золотое яблоко", "Звездный дождь". 

Глава государства Игорь Додон наградил юную певицу Почетной грамотой президента Молдовы, высоко оценив ее творческие способности, способность профессионально работать на сцене, а также манеру исполнения музыкальных композиций. 

Ранее, перед поездкой в Витебск на заключительные этапы конкурса "Славянский базар", Анастасия неоднократно выступала в концертных залах столицы.

В преддверие Дня Победы Анастасия выступила в Органном зале столицы, исполнив песни военных лет. Проникновенность и искренность в исполнении, способность достучаться до человеческой души - отличительные черты исполнительской манеры юной вокалистки.

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Теги:
Молдова, исполнение, песня, Витебск, Фестиваль искусств "Славянский базар"


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