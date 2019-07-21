"Богемская рапсодия": самый старый хит с миллиардом просмотров на Youtube

Композиция группы Queen была впервые исполнена в 1975 году.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Произведение, которое объединяет в своей мелодике элементы оперы, рока и баллады, пользуется неизменным успехом ужу 44 года. Клип, размещенный на Youtube в формате HD 1 августа 2018 года, меньше чем за год просмотрели миллиард человек.

До этого "ветераном клуба миллиардеров" был "November Rain" (год создания - 1992) американской команды Guns N’ Roses , пишет francetvinfo.fr. Его клип собрал 1,4 миллиарда посещений.

"Богемская рапсодия" получила своеобразное второе рождение после того, как на экраны вышел мьюзикл под тем же названием, собравший рекордные сборы для фильмов такого жанра - 903,6 миллиона долларов.

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