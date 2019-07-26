Пэрис Хилтон подбирается все ближе к нам: ей приглянулся курорт в Закарпатье

Планы звезды на этом не ограничиваются, есть идеи и насчет шоу-бизнеса в данном регионе. А мысль о новых приобретениях ей подсказал бойфренд, предки которого родились на Украине.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Наследница самой большой в мире сети отелей Пэрис Хилтон планирует приобрести в Закарпатье курортный комплекс "Деренивская Купель" для проведения конкурса красоты, передает агентство Укринформ со ссылкой на источники.

"Американская актриса и наследница крупнейшей в мире сети отелей планирует провести на Украине конкурс красоты мирового масштаба. Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог по приобретению украинского комплекса "Деренивская Купель", который находится в предгорье Карпат, в 20 километрах от Ужгорода", - пишет агентство.

По данным агентства, стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали сделки.

"Ожидается, что она должна быть закрыта до конца лета. А в будущем году с подачи Пэрис "Деренивская Купель" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты", - сообщает агентство.

Как отмечает агентство, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился на Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

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