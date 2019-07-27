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Актриса Инна Чурикова

Актриса Чурикова пояснила, из-за чего упала со сцены и попала в реанимацию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
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Возможно, надо будет делать операцию на глазах, рассказала артистка российской прессе.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Актриса Инна Чурикова, говоря о своем падении со сцены во время спектакля "Старая дева", пояснила, что ее уже не первый раз подводит зрение, пишет РИА Новости.

"Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах", — сказала Чурикова, добавив, что после случившегося она "ничего не сломала" и сейчас чувствует себя нормально.

"А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается", — добавила актриса.

Что случилось на сцене

Ирину Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского вечером 18 июля, после того как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль пришлось прервать. 

Инна Чурикова
© Sputnik / Алексей Никольский
Директор "Ленкома" о диагнозе и состоянии Чуриковой после падения со сцены

Некоторое время Чурикова провела в реанимации, но затем ее перевели в обычную палату. Медики оценивали ее состояние как средней степени тяжести.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в фильме "Военно-полевой роман". Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая" и "Ширли-мырли".

В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.

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