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Молодые люди танцуют на дискотеке в одном из ночных клубов.

Ковбой в розовом костюме и вирусный трек: Old Town Road бьет рекорды Billboard

© Sputnik / Александр Уткин
Культура
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По словам музыканта, в песне рассказывается история надежды.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Композиция Old Town Road американского рэпера Lil Nas X бьет рекорды по длительности лидерства в популярном чарте "Топ-100 песен" Billboard, сообщают музыкальные телеканалы.

Трек, записанный при участии кантри-певца Билли Рэя Сайруса, уже 16 недель лидирует в хит-параде Billboard.

Песня Old Town Road и её исполнитель Lil Nas X уже давно и основательно захватили соцсети. 

По словам музыканта, в песне рассказывается история надежды. Композиция Old Town Road мгновенно стала "вирусной". Сейчас она делит лидерство в чарте с двумя треками One Sweet Day (1995) Мэрайи Кэрии Boyz II Men и Despacito Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера.



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