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Концерт Веры Брежневой на площади Свободы (6 июля 2018). Ереван

Веру Брежневу в коротком купальнике потянуло на откровения -фото

© Sputnik / Aram Nersesyan
Культура
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Как известно, звезда эстрады Вера Брежнева не только поет, но иногда делится в соцсетях своими пикантными фото. Певица в очередной раз взбудоражила поклонников.

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В "инстаграме" опубликован снимок, на котором Брежнева запечатлена в соблазнительной позе. Певица сидит в ультракоротком купальнике на колонне.

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#стеснениепропало #градусповышен 😎 #янесвятая

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Ты понимаешь, тут такое дело. В двух словах не скажешь то, что накипело давно...И вы себя не сдерживайте, - написала Брежнева под снимком. 

Подписчики артистки тут же поставили "лайки". Интересно, оценили они текст или "секси-образ" своей кумирши.

А чуть ниже можно найти вот такой снимок.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Певица успокоила: это не эффект, полученный через приложение faceapp.

На фото -  мама Веры. 

"А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет. 
Это моя любимая мама. Мама четырех детей. Бабушка семи внуков.Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин", - написала звезда под снимком.

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