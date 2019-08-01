Веру Брежневу в коротком купальнике потянуло на откровения -фото

Как известно, звезда эстрады Вера Брежнева не только поет, но иногда делится в соцсетях своими пикантными фото. Певица в очередной раз взбудоражила поклонников.

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В "инстаграме" опубликован снимок, на котором Брежнева запечатлена в соблазнительной позе. Певица сидит в ультракоротком купальнике на колонне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #стеснениепропало #градусповышен 😎 #янесвятая Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 20 Июл 2019 в 9:21 PDT

"Ты понимаешь, тут такое дело. В двух словах не скажешь то, что накипело давно...И вы себя не сдерживайте, - написала Брежнева под снимком.

Подписчики артистки тут же поставили "лайки". Интересно, оценили они текст или "секси-образ" своей кумирши.

А чуть ниже можно найти вот такой снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 16 Июл 2019 в 11:39 PDT

Певица успокоила: это не эффект, полученный через приложение faceapp.

На фото - мама Веры.

"А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет.

Это моя любимая мама. Мама четырех детей. Бабушка семи внуков.Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин", - написала звезда под снимком.

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