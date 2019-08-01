Веру Брежневу в коротком купальнике потянуло на откровения -фото

Как известно, звезда эстрады Вера Брежнева не только поет, но иногда делится в соцсетях своими пикантными фото. Певица в очередной раз взбудоражила поклонников.
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В "инстаграме" опубликован снимок, на котором Брежнева запечатлена в соблазнительной позе. Певица сидит в ультракоротком купальнике на колонне.
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"Ты понимаешь, тут такое дело. В двух словах не скажешь то, что накипело давно...И вы себя не сдерживайте, - написала Брежнева под снимком.
Подписчики артистки тут же поставили "лайки". Интересно, оценили они текст или "секси-образ" своей кумирши.
А чуть ниже можно найти вот такой снимок.
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Певица успокоила: это не эффект, полученный через приложение faceapp.
На фото - мама Веры.
"А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет.
Это моя любимая мама. Мама четырех детей. Бабушка семи внуков.Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин", - написала звезда под снимком.
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