21:40 03 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Телеведущая, певица Ольга Бузова на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара

Неприлично много получает Ольга Бузова за рекламу в соцсетях

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
Получить короткую ссылку
78 0 0

По данным издания Forbes, экс-участница шоу "Дом-2" является самым популярным российским блогером в Instagram.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Данные о том, сколько на одной рекламной интеграции зарабатывает российская певица и ведущая Ольга Бузова, опубликовал журнал Forbes.

Например, чтобы заказать один рекламный пост в Instagram певицы, необходимо будет заплатить... миллион рублей. Это примерно 270 тысяч молдавских лей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Такие расценки, вероятнее всего связаны с тем, что страничка в социальной сети у Бузовой невероятно популярна.

С 16 миллионами подписчиков бывшая ведущая шоу "Дом-2" Бузова — самый популярный инстаграм-блогер России. Любопытно, что год назад количество ее подписчиков едва превышало 14 миллионов, за один рекламный пост она брала в среднем от 500 тысяч рублей.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку

Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться