Неприлично много получает Ольга Бузова за рекламу в соцсетях

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Данные о том, сколько на одной рекламной интеграции зарабатывает российская певица и ведущая Ольга Бузова, опубликовал журнал Forbes.
Например, чтобы заказать один рекламный пост в Instagram певицы, необходимо будет заплатить... миллион рублей. Это примерно 270 тысяч молдавских лей.
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Такие расценки, вероятнее всего связаны с тем, что страничка в социальной сети у Бузовой невероятно популярна.
С 16 миллионами подписчиков бывшая ведущая шоу "Дом-2" Бузова — самый популярный инстаграм-блогер России. Любопытно, что год назад количество ее подписчиков едва превышало 14 миллионов, за один рекламный пост она брала в среднем от 500 тысяч рублей.
Ольга Бузова — бывшая участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
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