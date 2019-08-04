Умер король "русского шансона" эмигрантской волны Вилли Токарев

Слава пришла к Токареву после того, как он сочинил цикл юмористических композиций, стилизованных под кабацко-блатную музыку.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. На 85-м году жизни умер российский и американский шансонье, композитор Вилли Токарев. Эту информацию российским СМИ сообщили члены семьи музыканта.

Токарева называли звездой русской эмиграции, королем "эмигрантского шансона". Артист родился в 1934 году в Адыгее, писал песни для эстрадных исполнителей, играл в популярных ВИА.

В середине 70-х музыкант эмигрировал в США. Там ему пришлось быть мойщиком окон, пекарем, таксистом. Лишь спустя пять лет он смог записать свой первый "американский" альбом. Диск не принес музыканту успех. Работая в ресторанах, Токарев придумал цикл юмористических композиций, стилизованных под кабацко-блатную музыку.

Именно с этого момента музыкант завоевал славу сначала в эмигрантской среде, а затем и в СССР, где подпольно тиражировались записи его песен. Наибольшую известность Вилли Токареву принесли такие песни, как "Небоскребы", "Лимончики", "В шумном балагане", "Над Гудзоном", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна" и др.

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С конца 1980-х Токарев гастролировал в СССР, затем переехал в Москву.

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