СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Известный шансонье и композитор Вилли Токарев умер от онкологического заболевания, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в начале июля артиста госпитализировали в одну из московских клинник. Музыкант скончался на 85-м году жизни.

Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В середине 70-х музыкант переехал в США. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

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