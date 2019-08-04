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СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева

© Sputnik / Антон Денисов
Культура
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Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Известный шансонье и композитор Вилли Токарев умер от онкологического заболевания, передает телеканал РЕН ТВ. 

© Sputnik / Руслан Кривобок
Ушла легенда русского шансона

Сообщается, что в начале июля артиста госпитализировали в одну из московских клинник. Музыкант скончался на 85-м году жизни. 

Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В середине 70-х музыкант переехал в США. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

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