Справка: Вилли Токарев - легенда русского шансона

Музыка и стихи Токарева написаны в разных жанрах, среди них бытовая зарисовка, песня-биография, юмористические социальные куплеты, лирическая тематика, патриотические песни и др.

В воскресенье, 4 августа, стало известно, что в Москве умер известный композитор, автор-исполнитель, легенда русского шансона Вилли Токарев. Sputnik публикует справочную информацию и биографию музыканта.

Вилли (имя при рождении - Вилен) Токарев родился 11 ноября 1934 год в хуторе Чернышов Краснодарского края (по другим данным – в хуторе Чернышев в Адыгее).

С 1941 года семья Токаревых жила в дагестанском городе Каспийск. В 1950-х годах будущий музыкат работал котельным машинистом на морском судне. Затем прошел срочную службу в армии, служил в войсках связи, после армии переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Учился в музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова).

Во время учебы также успевал выступать в джаз-оркестре Анатолия Кролла, аккомпанировал легендарному певцу Марку Бернесу.

Научился играть на контрабасе (в этот инструмент он влюбился, посмотрев фильм "Серенада Солнечной долины" и увидев, как на нем играет музыкант из оркестра Глена Миллера). Выступал потом с популярными ансамблями - например, "Дружбой", солисткой в которой была Эдита Пьеха. Сам начал писать песни…

Токарев несколько лет работал в Мурманске, где создал цикл песен о Кольском полуострове и мурманчанах.

В 1974 году музыкант эмигрировал в США. Был разнорабочим, пекарем, почтальоном, таксистом, выступал в ресторанах. Все заработанные деньги он вкладывал в свое будущее: записывал собственные песни. И через 5 лет после переезда Вилли сумел выпустить свой первый альбом под названием "А жизнь, она всегда прекрасна"(в 1979 году).

Его второй альбом "В шумном балагане" (1981) принес артисту известность. Позже Вилли Токарев получил гражданство США и основал собственный лейбл One Man Band. Он записал более 20 альбомов. Музыка и стихи Токарева написаны в разных жанрах, среди них бытовая зарисовка, песня-биография, юмористические социальные куплеты, лирическая тематика, патриотические песни и др. Среди известных песен Вилли Токаева "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья" и др.

После того как Вилли выпустил второй альбом – его популярность среди "американских русских" (в большинстве, конечно же, евреев, эмигрировавших в Штаты из СССР) стала поистине ошеломляющей. Вилли едва успевал принимать приглашения – он пел во всех ресторанах, где собиралась эмигрантская публика: "Одесса", "Приморский", "Садко"…

Скоро его колоритные усы и характерный голос стали настолько узнаваемыми, что популярность Вилли сравнялась с известностью Любы Успенской и Михаила Шуфутинского.

Токарев был очень жизнелюбивым человеком. Он следил за своим питанием - но при этом был неравнодушен к водке, которой ежедневно выпивал по сто граммов, а еще обожал сигары (якобы полезные для сердца). За свои 84 года он стал отцом трех сыновей и одной дочери, и уже на склоне лет мечтал об еще одном ребенке. Несмотря на то, что пел "блатные" песни, настаивал, что всерьез воспевать преступников и их порядки нельзя

За Вилли Токаревым закрепилась слава певца, никогда не отказывающегося от выступления. Он сам всегда повторял, что придерживается собственного правила: выступать везде, куда пригласят. В концертном зале или сельском клубе, в казино или в тюрьме, в ресторане или в Кремлевском дворце.

С конца 1980-х Токарев гастролировал в СССР, затем окончательно переехал в Москву.

По материалам из открытых источников.