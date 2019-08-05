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Не стало композитора Сергея Березина

© Sputnik / Дмитрий Донской
Культура
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Его произведения исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Не стало композитора Сергея Берзина - автора популярных песен "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и других произведений. О смерти композитора сообщила в социальных сетях поэтесса Лариса Рубальская.

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Умер Березин на 83-м году жизни. Композитор был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя".

"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — отзывается о нем Рубальская.

Его произведения исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и другие известные артисты.
В 1988 году Сергей Березин стал Заслуженным артистом РСФСР, в 2001 году — Народным артистом России.


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