Не стало композитора Сергея Березина

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Не стало композитора Сергея Берзина - автора популярных песен "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и других произведений. О смерти композитора сообщила в социальных сетях поэтесса Лариса Рубальская.
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Умер Березин на 83-м году жизни. Композитор был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя".
"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — отзывается о нем Рубальская.
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Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля Пламя. Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя.