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Тяжелая утрата: поклонники звезды фильма "50 оттенков серого" не смирились с этим

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Знаменитая актриса и модель Дакота Джонсон, сыгравшая в нашумевшем фильме "50 оттенков серого" главную женскую роль, изменила свою внешность.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Знаменитая актриса и модель Дакота Джонсон, известная по своей роли в откровенном фильме "50 оттенков серого", расстроила своих поклонников. На ее новых фото, которыми звезда поделилась в социальных сетях, самые внимательные фанаты обнаружили, что актриса закрыла щербинку между передними зубами. Этот "недостаток", который в медицине называется диастемой, придавал Джонсон особый шарм. Так считают большинство поклонников артистки. 

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​Пользователи не одобрили это перевоплощение, потому что считали, что щель между двумя передними зубами 29-летней актрисы была ее изюминкой.

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Good morning Dakoholics!! I wish to you all a great and wonderful day! #DakotaJohnson 💫

A post shared by Dakota Johnson ITA. (@dakotajohnsonita) on

В Twitter в память диастомы Джонсон посвятили многочисленные посты и комментарии с фотографиями.

"Пусть земля тебе будет пухом, диастома Джонсон. Она исчезла, но она не будет забыта", — написала поклонница звезды.

За несколько дней мемориальный пост набрал тысячи лайков, также им активно делятся и комментируют.

Обсуждали поклонники не только внешность своего кумира. На днях Дакота была замечена в компании своего старого друга - фронтмена группы Coldplay Криса Мартина.

То, что  29-летняя актриса и 42-летний музыкант снова решили сойтись, сообщило несколько изданий. Пара пришла вместе на премьеру картины "Арахисовый сокол" (The Peanut Butter Falcon).



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