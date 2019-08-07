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Режиссер Квентин Тарантино

Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм - видео

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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"Однажды в Голливуде" - предпоследний фильм всемирно известного режиссера. Последний будет "суперкартиной".

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Режиссер Квентин Тарантино хочет сделать свой последний фильм "огромной суперкартиной", которая станет апологетом всех его предыдущих работ.

"Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. "Однажды в Голливуде" - это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет апологетом всех предыдущих фильмов", - сказал Тарантино а пресс-конференции Москве.

Режиссер приехал в Россию лично представить свой фильм "Однажды... в Голливуде", премьера которого состоится в среду.

Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главные герои фильма - известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт. Роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие.

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