Двигай телом: Лобода выложила в Instagram пикантное видео

Экс-солитка группы "ВИАГра" Светлана Лобода выложила в соцсети видео подготовки к вечернему концерту.
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разминка перед вечерним концертом🤷♀️🚿 а как разминаешься ты ?😁😁😎 @katya_kuzmenko1 @kaktusdasha
Видео, которое появилось на странице певицы в Instagram подписано так: "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?"
Некоторые комментарии к ролику получились едкими.
Подписчица под ником Zoya.viktorovna ответила так: "На огороде разминаюсь, а еще с тремя детьми и перепелками. Тоже эффективно перед концертом "Укладывание спать".
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А annaandreeva3913 пожалела оператора ролика: "А тот, кто снимает(видео) нервно придерживает свои шорты".
Пользователь listermanpeter написал: "Шикарная разминка – вот так должен весь мир разминаться по утрам".
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