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Двигай телом: Лобода выложила в Instagram пикантное видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Тема:
Утро с нами! (436)
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Певица Светлана Лобода с подружками показали поклонникам, как они разминаются перед концертом.

 Экс-солитка группы "ВИАГра" Светлана Лобода выложила в соцсети видео подготовки к вечернему концерту.

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разминка перед вечерним концертом🤷‍♀️🚿 а как разминаешься ты ?😁😁😎 @katya_kuzmenko1 @kaktusdasha

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода вместе с группой танцовщиц разминаются в турецком отеле в откровенных купальниках. Грациозность девушек оценила армия поклонников певицы. 

Видео, которое появилось на странице певицы в Instagram подписано так: "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?"

Некоторые комментарии к ролику получились едкими.

Подписчица под ником Zoya.viktorovna ответила так: "На огороде разминаюсь, а еще с тремя детьми и перепелками. Тоже эффективно перед концертом "Укладывание спать".

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А annaandreeva3913 пожалела оператора ролика: "А тот, кто снимает(видео) нервно придерживает свои шорты".

Пользователь listermanpeter написал: "Шикарная разминка – вот так должен весь мир разминаться по утрам".

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Тема:
Утро с нами! (436)


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