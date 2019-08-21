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Киану Ривз попадет в новую "Матрицу"

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Предыдущие три фильма – "Мартица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" - собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Киностудия Warner Brothers Pictures объявила о съемках четвертой части фильма "Матрица", главные роли в которой вновь сыграют Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, сообщает Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.

Режиссером и сценаристом четвертой "Матрицы" выступит Лана Вачовски. В написании сценария также принимали участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

"Мы очень рады вернуться в "Матрицу" с Ланой. Лана - настоящий провидец, исключительный и оригинальный кинорежиссер, и мы счастливы, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной "Матрицы", - заявил Эммерих.

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© Sputnik / Александр Кряжев
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Съемки фильма начнутся в начале 2020 года.

Предыдущие три фильма – "Мартица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" - собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру. Все три фильма были написаны и срежиссированы Ланой Вачовски и ее сестрой Лили, а главные роли исполнили Ривз и Мосс.

Картина вызвала значительный резонанс в сфере философской мысли, обсуждению ее аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи. Наиболее полное соответствие идее "Матрицы" находят в платоновском мифе о Пещере.

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