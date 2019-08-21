Вся Россия скорбит: ушла из жизни любимая народная артистка

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова.

"пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", — сказали в театре.

О дате, времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Массовому зрителю Назарова известна по фильмам "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалам "Бригада" "Моя прекрасная няня" и др.

Среди значимых ролей в театре — Элен Келлер в "Сотворившей чудо", Костик в "Лунной сонате", Жульетта в "Бале воров", докторша Таня "Завтра в семь" (по роману Константина Симонова "Живые и мертвые").

Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в картинах "Сорвиголова", "Матрица. Перезагрузка", "Плохой Санта", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1", "Интерстеллар", "Безумный Макс. Дорога ярости".

В 2001 году актриса получила звание народной артистки.

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