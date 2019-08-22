Коктебель готов принять джазовый десант

Организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Менее суток осталось до начала яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма – Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В течение трех дней, с 23 по 25 августа, на черноморском побережье выступят ведущие джазмены Росси и мира и популярные представители смежных музыкальных жанров.

В первый день на Главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также легендарный американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу хедлайнерами станут Nils Wülker Band (Германия), россияне Billy's Band и Юлия Чичерина и знаменитая джазовая певица из США Шарон Кларк. Наконец, в заключительный день фестиваля свои сеты на Главной сцене представят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

В этом году фестиваль пройдет на пяти площадках: к традиционным Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

Организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе. Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.

Кроме того, на разных площадках KJP-2019 зрителей ждут выступления московской джаз-фанк группы Snake Steak, cкрипача-импровизатора Феликса Лахути и его коллектива UNIVERSALOVE, квартета К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова, звезды шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой, многообещающей самарской джазовой исполнительницы Сандры Фракенберг и многих других.

В самый разгар KJP-2019, в субботу, 24 августа, его гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, в ходе которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые — в стремительно набирающем популярность формате плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. За счёт того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.

Для любителей спортивного отдыха в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019. В нем смогут принять участие все желающие. Для этого им нужно будет предварительно зарегистрироваться в группе в социальной сети "ВКонтакте" или непосредственно на волейбольной площадке.

KJP-2019 проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат".

В Молдове прошел Международный джазовый фестиваль>>>

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK