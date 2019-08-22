СМИ сообщили о самом лучшем произведении Квентина Тарантино

Тарантино ранее заявлял, что "никогда не женится, так как его работа отнимает у него практически все время".

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Знаменитый американский киносценарист и режиссер Квентин Тарантино и его жена, певица Даниэлла Пик, объявили о том, что станут родителями. Заявление было сделано официально, передают зарубежные СМИ.

56-летний Тарантино и 35-летняя Пик познакомились десять лет назад в Израиле, где на местном кинофестивале прошла презентация фильма "Бесславные ублюдки". Тогда отношения у них не сложились, так как у режиссера был роман с дизайнером Кортни Хоффман. Лишь в 2015 году Тарантино снова обратил внимание на Пик.

Режиссер и певица поженились в ноябре прошлого года. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе и была закрытой.

Кстати, в своих ранних интервью Квентин Тарантино всегда заявлял, что "никогда не женится, так как его работа отнимает у него практически все время".

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