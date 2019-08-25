"Просто отвратительное фото" выложила в Instagram модель Ксения Дели

На девушке надето полупрозрачное белое платье и черные полусапожки в "армейском стиле". Больше ничего.

Уроженка Молдовы Ксения Дели — зеленоглазая брюнетка, ставшая востребованной фотомоделью, и сумевшая вскружить вскружить голову египетскому олигарху, разместила в Instagram очередное провокационное фото. Ксения, которая недавно стала мамой красивой малышки, не перестает хвастать тем, как быстро пришла в форму после родов. На новом фото Дели запечатлена в романтическом образе. На ней надето полупрозрачное белое платье и черные полусапожки в "армейском стиле". Больше ничего.

Подписчики модели одарили ее комплиментами, а многие девушки попросили совета, как быстро прийти в форму после родов. Кто-то даже поблагодарил за рецепт диеты. Видимо, Ксения поделилась своим секретом в личных сообщениях. Но не всем посетителям странички модели новый снимок пришелся по душе. Ворчуны и ворчуньи тут же заклеймили девушку позором.

"Фото просто отвратительное", - написали они в комментариях. Впрочем, истинные поклонники Дели предположили, что девушки ей просто завидуют. В свою очередь модель обещает выложить другие снимки.

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