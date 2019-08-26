Роль Брежнева Депардье по плечу: личный фотограф Леонида Ильича - фото

Известный французский актер готов сыграть советского лидера в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии, известных как "Пражская весна".

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Фотожурналист Владимир Мусаэльян, который с 1969 по 1982 год работал личным фотографом Леонида Брежнева, считает, что актер Жерар Депардье справится с ролью генерального секретаря ЦК КПСС.

Ранее продюсер Андрей Антонио в интервью пражскому радио Frekvencе 1 сообщил, что Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Главным героем будет Александр Дубчек – лидер общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна".

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Л. И. Брежнев на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР

"Я думаю, он (Жерар Депардье - ред.) подходит, он ведь в возрасте уже. Раз режиссер его выбрал, значит, думает, что он справится с этой ролью", - сказал Мусаэльян РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Актер Жерар Депардье

Внешне стать похожим на Брежнева актеру, считает он, поможет хороший грим.

"Русские уже пробовали (сыграть Брежнева - ред.), пускай французы теперь попробуют", - резюмировал фотограф, отвечая на вопрос, не стоило ли выбрать для роли русского актера.

Россия и Франция, отметил Мусаэльян, дружат еще с царских времен, поэтому французы хорошо понимают диалектику русской души.

"Фильм я обязательно посмотрю, мне очень интересно", - добавил он.

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