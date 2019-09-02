Наргиз "прошлась" по Валерии, затем извинилась и даже примерила ее образ

В интервью каналу "А поговорить" молодая певица противопоставила себя другим звездам шоу-бизнеса, в частности, "телочкам в туфлях".

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Певица Наргиз Закирова пошутила над своим высказыванием о "телочке в туфлях", примерив на себя соответствующий образ.

"Ну а вот и тёлочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу", — написала певица в Instagram.

В интервью каналу "А поговорить" певица противопоставила себя другим звездам шоу-бизнеса, в частности, "телочкам в туфлях", упомянув имя певицы Валерии.

Позже она принесла извинения исполнительнице и ее мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, заявив, что это была "бестактная оговорка". Супруги заверили, что не обиделись и пожелали Наргиз сил в "непростой период".

В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. Позже артистка сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина.

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