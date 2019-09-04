Умер мастер, который представил миру имидж девушек-супермоделей 90-х годов

Питер Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг скончался 3 сентября в возрасте 74 лет, сообщается в его официальном Instagram.

"С глубокой печалью спешим сообщить вам о том, что ушел из жизни Питер Линдберг. В этот день он был окружен своей женой Петрой, его первой женой Астрид, четырьмя сыновьями и семью внукам", - говорится в сообщении.

Напомним, Питер Линдберг осуществлял проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 8 Июл 2019 в 9:26 PDT

Его снимки публиковали журналы Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone.

Линдберг считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

Он прославился съемками "оригинальных супермоделей" 90-х — Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Синди Кроуфорд и всех других знаменитых женщин 90-х, знакомых нам по обложкам журналов тех лет.

Линдберг (урожденный Бродбек) родился 23 ноября 1944 года в польском Лешно, позднее его семья переехала в Дуйсбург в Германии. Линдберг посещал художественную школу и изучал живопись, в 1971 году увлекся фотографией. Спустя два года он стал рекламным фотографом.

Переехав в Париж, Линдберг сосредоточился на fashion-фотографии и начал снимать топ-моделей и актрис. Прорывом в его карьере стала серия fashion-снимков, опубликованная в журнале Stern, пишет Sueddeutsche Zeiting. Именно там он стал публиковаться под фамилией Линдберг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 12 Фев 2019 в 9:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) 24 Апр 2019 в 9:50 PDT

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