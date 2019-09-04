Знаменитая мать и бабушка известных актеров принимает поздравления с юбилеем

Послание по случаю 90-летия пришло, в частности, от главы российского правительства Дмитрия Медведева.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, отметив ее уникальный дар и откровенность на сцене, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.

Нина Ургант в среду празднует свой 90-й день рождения.

"Уникальный дар, предельная откровенность на сцене и в кадре помогли Вам создать множество разноплановых образов. Новой гранью Ваш талант раскрылся в известной картине "Белорусский вокзал", где Вы правдиво рассказали о том, что пришлось пережить военному поколению", - говорится в телеграмме.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из фильма "Белорусский вокзал"

Медведев подчеркнул, что фильмы с участием Нины Ургант покорили сердца нескольких поколений зрителей, которые с большим удовольствием их смотрят и пересматривают.

За годы работы на сцене Александринского театра Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).

Самыми близкими людьми в жизни актрисы остаются сын Андрей, заметная фигура российского кинематографа, и внук Иван Ургант, ныне известный актер и телеведущий.

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