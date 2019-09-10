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Константин Хабенский

Хабенский: чему российские кинематографисты могут научить зарубежных

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Известный актер и режиссер рассказал, в чем "фишка" его коллег по цеху.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Отвечая на вопрос о том, что сегодня происходит в российском кино, Константин Хабенский с улыбкой сказал: "Работаем, и это радует".

"Есть неплохие сценарии, которые запускаются в производство и снимаются, и это меня радует. Не хватает денег – это меня огорчает", - добавил Хабенский.

По его словам, которые приводит РИА Новости, "ничего страшного не происходит".

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"Мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят. Мы можем в этом смысле научить мировой кинематограф, как нужно работать, не имея под руками сценария – это наша фишка, наш конек, но хотелось бы чуть-чуть и по-другому научиться", - сказал Хабенский.

"Меридианы Тихого" пройдут во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приедут звезды российского кино и театра - Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.

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