Хабенский: чему российские кинематографисты могут научить зарубежных

Известный актер и режиссер рассказал, в чем "фишка" его коллег по цеху.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Отвечая на вопрос о том, что сегодня происходит в российском кино, Константин Хабенский с улыбкой сказал: "Работаем, и это радует".

"Есть неплохие сценарии, которые запускаются в производство и снимаются, и это меня радует. Не хватает денег – это меня огорчает", - добавил Хабенский.

По его словам, которые приводит РИА Новости, "ничего страшного не происходит".

"Мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят. Мы можем в этом смысле научить мировой кинематограф, как нужно работать, не имея под руками сценария – это наша фишка, наш конек, но хотелось бы чуть-чуть и по-другому научиться", - сказал Хабенский.

"Меридианы Тихого" пройдут во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приедут звезды российского кино и театра - Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK