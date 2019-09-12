"Ах Самара, городок": Ургант высказался по поводу "пьяного" выступления Билана

Телеведущий напомнил, что в прошлом году героем похожего скандала стал Михаил Ефремов.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Иван Ургант авторитетно заверил, что ни за актером, ни за Биланом "такого раньше не замечалось".

А затем высказал свое мнение о причинах произошедшего.

"Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу "Иванушки International" не выступать в Самаре", – сказал комик в программе "Вечерний Ургант".

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в Самаре открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат.

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