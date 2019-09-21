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Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Sputnik / Александр Натрускин
Культура
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Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал российскому телевидению друг артистки, журналист Сергей Майоров.

"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все еще может обойтись", — заявил Майоров в эфире телеканала НТВ.

По его словам, болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом. Он уточнил, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

"Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит", — добавил он.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения. В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

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