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Сильвестр Сталлоне

Сталлоне рассказал, кто еще мог сыграть Рэмбо

© Sputnik / Алексей Даничев
Культура
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Семь известных актеров могли сыграть Рэмбо, но создатели картины остановили свой выбор на Сильвестре Сталлоне.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Известный американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, кто еще пробовался на главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь". 

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По словам Сталлоне, помимо него создатели картины рассматривали на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О'Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. В итоге роль досталась Сталлоне.

"Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать", - отметил Сталлоне в интервью The Hollywood Reporter.

Фильм "Рэмбо: Первая кровь" был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете в 15 миллионов долларов собрала в мировом прокате более 125,2 миллиона.

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