Сталлоне рассказал, кто еще мог сыграть Рэмбо

Семь известных актеров могли сыграть Рэмбо, но создатели картины остановили свой выбор на Сильвестре Сталлоне.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Известный американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, кто еще пробовался на главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь".

По словам Сталлоне, помимо него создатели картины рассматривали на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О'Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. В итоге роль досталась Сталлоне.

"Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать", - отметил Сталлоне в интервью The Hollywood Reporter.

Фильм "Рэмбо: Первая кровь" был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете в 15 миллионов долларов собрала в мировом прокате более 125,2 миллиона.

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