"Металлику" разорил алкоголизм лидера - группа возвращает деньги фанам

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Американская метал-группа Metallica объявила об отмене ближайших концертов из-за состояния вокалиста Джеймса Хетфилда. Об этом музыканты сообщили в твиттере.

Группа должна была выступить в начале октября в Австралии и Новой Зеландии, однако лидеру коллектива Джеймсу Хэтфилду, страдающему алкогольной зависимостью, экстренно пришлось лечь в больницу.

"С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения, — говорится в сообщении остальных участников группы в "Твиттере".

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



(2/6) — Metallica (@Metallica) 28 сентября 2019 г.

​Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.