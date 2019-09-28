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Концерт Metallica

"Металлику" разорил алкоголизм лидера - группа возвращает деньги фанам

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Участники рок-группы выразили сожаление своим поклонникам, и обещали вернуть им деньги за приобретенные билеты.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Американская метал-группа Metallica объявила об отмене ближайших концертов из-за состояния вокалиста Джеймса Хетфилда. Об этом музыканты сообщили в твиттере.

Группа должна была выступить в начале октября в Австралии и Новой Зеландии, однако лидеру коллектива Джеймсу Хэтфилду, страдающему алкогольной зависимостью, экстренно пришлось лечь в больницу.

"С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения, — говорится в сообщении остальных участников группы в "Твиттере".

​Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.

 



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