Топ-5 фильмов Марка Захарова: эти картины актуальны по сей день

В память о мастере Sputnik подготовил для своих читателей фотоподборку по нескольким наиболее ярким фильмам, снятым народным артистом.

Один из прославленных советских и российских режиссеров Марк Анатольевич Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября. Эту печальную весть сообщил директор театра "Ленком" Марк Векслер.

В память о мастере мы подготовили для своих читателей подборку из нескольких наиболее ярких фильмов, снятых народным артистом.

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Марк Захаров изначально был тетральным режиссером. Кино он "делал" по собственному "театральному" рецепту. Может быть поэтому его фильмы и получились нестандартными и волшебными.

А реплики из картин "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" "Обыкновенное чудо" разлетелись на цитаты. Давайте их вспомним.