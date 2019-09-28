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Топ-5 фильмов Марка Захарова: эти картины актуальны по сей день

© Photo: "Мосфильм" (1984)
Культура
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В память о мастере Sputnik подготовил для своих читателей фотоподборку по нескольким наиболее ярким фильмам, снятым народным артистом.

Один из прославленных советских и российских режиссеров Марк Анатольевич Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября. Эту печальную весть сообщил директор театра "Ленком" Марк Векслер. 

Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© Sputnik / Владимир Федоренко
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В память о мастере мы подготовили для своих читателей подборку из нескольких наиболее ярких фильмов, снятых народным артистом.

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Марк Захаров изначально был тетральным режиссером. Кино он "делал" по собственному "театральному" рецепту. Может быть поэтому его фильмы и получились нестандартными и волшебными. 

А реплики из картин "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" "Обыкновенное чудо" разлетелись на цитаты. Давайте их вспомним.

 



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