Cекс-скандал вокруг Доминго глазами коллеги по сцене

Известный испанский тенор Хосе Каррерас отозвался на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, в которой оказался не менее "звездный" оперный певец Пласидо Доминго.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Хосе Каррерас заявил журналистам, что никогда не наблюдал некорректного поведения со стороны Пласидо Доминго, которого заподозрили в домогательствах.

"Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно. Это все, что могу сказать", - ответил Каррерас на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Москве.

В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Опера Лос-Анджелеса, где Доминго работает на постоянной основе уже много лет, ранее объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.

Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы.

Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Позднее пресс-служба "Метрополитен Оперы" в Нью-Йорке сообщила, что Доминго больше не будет принимать участие в постановках театра.

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