Марк Захаров предан земле на Новодевичьем кладбище

Прощание с мастером состоялось в стенах родного театра во вторник. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, церемония длилась почти четыре часа.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Режиссера и худрука "Ленкома" Марка Захарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщают российские СМИ.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в стенах родного театра во вторник. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, церемония длилась почти четыре часа.

Захаров руководил театром "Ленком" с 1973 года.

Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы.

В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.

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