Шоубиз опечален вестью о смерти Карела Готта

В мире были проданы более 30 миллионов дисков чешского вокалиста, он был очень любим в Советском Союзе.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В ночь на среду в Праге на 81-м году жизни скончался певец Карел Готт, известный за пределами страны как "чешский соловей", а у себя на родине - в качестве одного из двух самых популярных сограждан.

"Карел Готт скончался перед полночью в окружении членов своей семьи", — сообщила журналистам пресс-секретарь артиста Анета Штольцова.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

В начале сентября Готт рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии.

В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.

У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в России множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы.

Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также в дуэте с советскими мастерами эстрады, они входят в его "золотые диски".

Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".

Чешский певец Карел Готт был гением популярной музыки 70-80-х годов и человеком необыкновенной доброты, рассказал РИА Новости руководитель ансамбля "Самоцветы", композитор Юрий Маликов.

По словам Владимира Винокура, он много раз лично встречался с знаменитым певцом и даже делал на него пародию.

"На гастролях в Чехословакии я вел концерт "Веселые ребята" на чешском языке, и когда стал пародировать Готта, была сумасшедшая реакция у публики, потому что он был любимым певцом для них, они аплодировали стоя", - заключил он.

По словам Винокура, он с теплотой вспоминаю его, "потому что он был очень добрым и талантливым человеком".

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