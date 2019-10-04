Шварценеггер высказался о российских женщинах

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер отметил, что кроме того, что они красивы, российские женщины еще умны и одарены.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины.

Об этом звезда Голливуда заявил в ходе Sinergy Global Forum в Петербурге.

"Это выражение очень справедливое, оно не случайно. Но мы не должны описывать женщину только с точки зрения ее красоты. Это будет коротким и неправдоподобным описанием. И я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним", - цитирует актера РИА Новости.

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Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.

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