Хищникам моря посвящается: группа Kiss сыграет "подводный концерт" - видео

Необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных погружных динамиков.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Рок-группа Kiss сыграет подводный концерт в Индийском океане, сообщается на официальном сайте группы.

Необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, около которого водится много акул. Группа и восемь фанатов, которые успеют первыми купить билет, приплывут на место на разных судах.

Музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных подводных динамиков, а фанаты спустятся под воду, где смогут слушать и наблюдать за реакцией акул.

"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл. Раз мы все равно направляемся в Австралию, имеет смысл провести концерт под водой", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.

You drive us WILD we’ll drive you crazy 🤟🦈 This November, we’re rockin’ the boat for a one-time-only concert event for great white sharks (turns out, they’re big fans too!) Limited tickets available starting October 14. More info at: https://t.co/U43CG6te6C pic.twitter.com/xZsl9x0XJl — KISS (@kiss) 3 октября 2019 г.

​Kiss планирует исполнить четыре песни.

Билеты можно попытаться успеть купить на сайте группы 14 октября. Все доходы от концерта пойдут на благотворительность.

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