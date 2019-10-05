21:42 05 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Музыкант группы Kiss Джин Симмонс

Хищникам моря посвящается: группа Kiss сыграет "подводный концерт" - видео

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
Получить короткую ссылку
12 0 0

Необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных погружных динамиков.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Рок-группа Kiss сыграет подводный концерт в Индийском океане, сообщается на официальном сайте группы.

ZZ Top
© AFP 2019 / Andy Buchanan
Топовый Фа-Диез: борода плюс рок равно ZZ Top

Необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, около которого водится много акул. Группа и восемь фанатов, которые успеют первыми купить билет, приплывут на место на разных судах.

Музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных подводных динамиков, а фанаты спустятся под воду, где смогут слушать и наблюдать за реакцией акул.

"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл. Раз мы все равно направляемся в Австралию, имеет смысл провести концерт под водой", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.

​Kiss планирует исполнить четыре песни.

Билеты можно попытаться успеть купить на сайте группы 14 октября. Все доходы от концерта пойдут на благотворительность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Тяжелый рок в Молдове: как в стране "куют" металл
Когда не хочешь попасть в холодец: маленькая свинка бежит под рок - видео
Музыка для всех: пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный день вина 2019
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
День учителя отметили в столичном лицее Михай Витязул
День учителя в Молдове: как отмечают праздник педагоги и школьники - видео
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться