Ушла еще одна легенда рока: не стало Джинджера Бейкера - фото, видео

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. О кончине Джинджера Бейкера сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.
"Нам очень грустно говорить, что Джинджер мирно скончался сегодня утром в больнице. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние недели", — написали родные.
Бейкер признан одним из лучших ударников в истории рок-музыки.
Он участвовал в записи таких успешных альбомов Cream, как Disraeli Gears, Wheels of Fire и Goodbye.
Эти пластинки не раз занимали первые позиции в музыкальных чартах Великобритании и США.
Последнее время музыкант находился в больнице, о чем также рассказали его близкие.
В 2016 году Бейкер перенес операцию на открытом сердце и объявил о своем уходе со сцены.
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