Ушла еще одна легенда рока: не стало Джинджера Бейкера - фото, видео

Барабанщик известной британской группы Cream скончался в возрасте 80 лет, через два года после ухода со сцены.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. О кончине Джинджера Бейкера сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.

"Нам очень грустно говорить, что Джинджер мирно скончался сегодня утром в больнице. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние недели", — написали родные.

Бейкер признан одним из лучших ударников в истории рок-музыки.

Он участвовал в записи таких успешных альбомов Cream, как Disraeli Gears, Wheels of Fire и Goodbye.

Эти пластинки не раз занимали первые позиции в музыкальных чартах Великобритании и США.

Последнее время музыкант находился в больнице, о чем также рассказали его близкие.

В 2016 году Бейкер перенес операцию на открытом сердце и объявил о своем уходе со сцены.

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