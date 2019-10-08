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Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, тренером по фигурному катанию Петром Чернышевым

Что может означать выписка Заворотнюк из больницы: комментарий онколога

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Ранее "Комсомольская правда" сообщила о том, что известная актриса отправилась домой из московской клиники, в которой она находилась с августа.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что такое решение специалистов обозначает либо перерыв в лечении, либо то, что оказываемая медицинская помощь не дает эффекта.

Во втором случае пациента отправляют домой на паллиативную терапию.

Долгополов отметил, что если глиобластома, о которой сообщали СМИ, является верным диагнозом, а хирургическое вмешательство невозможно, то прогнозы могут быть неутешительными.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве.

Актриса Анастасия Заворотнюк
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
СМИ: к больной раком Анастасии Заворотнюк привезли ее годовалую дочь

Впервые пресса заговорила о болезни 48-летней актрисы после появления на свет третьего ребенка актрисы - дочери Милы, которую она родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Он не уточнил, откуда у него такая информация.

Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких.

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