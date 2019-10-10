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Оззи Осборн

Оззи Осборн не уходит на пенсию, он просто не в форме и турне вновь отложено

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Британский рок-музыкант тяжело восстанавливает здоровье после обострения старой травмы на фоне пневмонии.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Ранее на официальном сайте Осборна сообщалось, что он упал в своем доме в Лос-Анджелесе, из-за чего обострилось его старое заболевание. Концерты, которые должны были пройти в рамках тура 2019 года в Северной Америке и Европе, перенесены на 2020 год. Купившие билеты фанаты смогут воспользоваться ими.

"Я не умираю, я выздоравливаю, просто это занимает немного больше времени, чем все думали… Но вам нужно просто набраться побольше терпения. Я переношу даты европейского тура, потому что я не готов", — заявил Осборн в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

​Музыкант подчеркнул, что он не уходит на пенсию.

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"Но когда я вернусь с американским туром, я хочу быть готовым на сто процентов, чтобы выйти и снести вам башку", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии.

В конце января стало известно, что музыкант отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития этого заболевания.

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