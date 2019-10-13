"Ленинград" дал прощальный концерт: Шнуров рассказал, чем займется после

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров подтвердил, что больше не будет давать публичных концертов.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группировкой "Ленинград".

Шнуров заявил, что больше не будет давать публичных концертов.

"А чем заниматься – я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит "Пятый канал" слова артиста.

Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге 12 октября. В конце августа "Ленинград" попрощался и с молдавской публикой.

Группировка "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.

В конце февраля стало известно, что Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

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