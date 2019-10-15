У Баскова день рождения: Киркоров, Валерия, Крутой, Зара его уже поздравили

Российский оперный и эстрадный певец Николай Басков принял поздравления коллег и друзей по случаю дня рождения.
Филипп Киркоров
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"Колечка, дорогой мой друг! С днем рождения тебя. Ты самой светлой души человек! Оставайся всегда таким отзывчивым, смешным, добрым. Мега профессионалом, любимым миллионами. Будь всегда здоров, улыбайся, твори. Люблю и крепко обнимаю".
Зара
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"С Днем Рождения, мой потрясающий непревзойденный Николай! Я желаю тебе огромного счастья, которого ты как никто заслуживаешь!".
Игорь Крутой
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"Колюня, дорогой, с днем рождения! На долгие годы оставайся таким же солнечным, светлым и добрым человеком, к которому я отношусь как к сыну! Моей замечательной подруге, красавице Леночке (твоей маме) здоровья и огромного количества поводов гордиться тобой!".
Игорь Николаев
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"Коля, дружище, с днем рождения тебя! Пусть к тебе стократно возвращается тепло, которое ты даришь знакомым и незнакомым тебе людям!".
Валерия
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"Колечка, дорогой наш человек! С днем рождения! Ты удивительный, относишься к тому числу людей, кого все любят, и не найдется ни одного говорящего о тебе плохо. Оставайся всегда таким же добрым, светлым, чутким. Будь счастлив и здоров. Очень ценим нашу дружбу. И ты знай, что мы всегда рядом".
Стас Костюшкин
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"С днем рождения! Всегда хотел быть хотя бы на половину тобой: красивым, высоким, талантливым, голосистым! Но остается только терпеть и завидовать по-хорошему. Красавчик, у тебя редкий дар доброты и отзывчивости. Никогда не меняйся".
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