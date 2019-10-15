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Певец Николай Басков.

У Баскова день рождения: Киркоров, Валерия, Крутой, Зара его уже поздравили

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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"Натуральному блондину" исполнилось 43 года и коллеги по шоубизу не преминули воспользоваться случаем, чтобы высказать свои теплые чувства и наилучшие пожелания.

Российский оперный и эстрадный певец Николай Басков принял поздравления коллег и друзей по случаю дня рождения.

Филипп Киркоров

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Колечка, дорогой мой друг! С днем рождения тебя. Ты самой светлой души человек! Оставайся всегда таким отзывчивым, смешным, добрым. Мега профессионалом, любимым миллионами. Будь всегда здоров, улыбайся, твори. Люблю и крепко обнимаю".

Зара

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Публикация от ZARA (@zara_music)

"С Днем Рождения, мой потрясающий непревзойденный Николай! Я желаю тебе огромного счастья, которого ты как никто заслуживаешь!".

Игорь Крутой

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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

"Колюня, дорогой, с днем рождения! На долгие годы оставайся таким же солнечным, светлым и добрым человеком, к которому я отношусь как к сыну! Моей замечательной подруге, красавице Леночке (твоей маме) здоровья и огромного количества поводов гордиться тобой!".

Игорь Николаев

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

"Коля, дружище, с днем рождения тебя! Пусть к тебе стократно возвращается тепло, которое ты даришь знакомым и незнакомым тебе людям!".

Валерия

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

"Колечка, дорогой наш человек! С днем рождения! Ты удивительный, относишься к тому числу людей, кого все любят, и не найдется ни одного говорящего о тебе плохо. Оставайся всегда таким же добрым, светлым, чутким. Будь счастлив и здоров. Очень ценим нашу дружбу. И ты знай, что мы всегда рядом".

Стас Костюшкин

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Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

"С днем рождения! Всегда хотел быть хотя бы на половину тобой: красивым, высоким, талантливым, голосистым! Но остается только терпеть и завидовать по-хорошему. Красавчик, у тебя редкий дар доброты и отзывчивости. Никогда не меняйся".

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