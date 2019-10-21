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The Beatles, from left, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon and George Harrison, are shown in this November 1963 photo.

В двадцать первом альбоме Ринго Старра - неизданная песня Леннона

© AP Photo /
Культура
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Sputnik Молдова

В новый сольный релиз барабанщика знаменитой четверки вошла композиция, слова которой сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Неизданную песню Beatles, которую написал Джон Леннон, можно услышать на новом альбоме Ринго Старра What’s my name, сообщает Le Figaro.

Эта пластинка – двадцатый сольный релиз барабанщика знаменитой четверки. Для одной из композиций (Grow Old With Me) слова сочинил Джон, но он не успел сделать студийную запись трека. Песня случайно была обнаружена на демоверсии последнего альбома Леннона Double Fantasy. Через несколько дней после его выхода музыкант был убит.

Продюсер Джек Дуглас дал Ринго послушать запись, на которой Леннон говорит о том, что эта песня хорошо подойдет барабанщику.

"Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла", — поделился Старр.

Ему очень понравилась идея записать композицию: "Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: "Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь".

Ойко Оно в Твиттере назвала песню "красивой".

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