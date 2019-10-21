Zdob şi Zdub спели ради спасения "Сфинкса"

Группа Zdob şi Zdub устроила импровизированное выступление в рамках кампании по защите природного памятника в румынском заповеднике Бучеджи.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Музыканты группы Zdob şi Zdub во главе с Романом Ягуповым устроили мини-концерт у подножия скалы, известной как "Сфинкс" в заповеднике Бучеджи в Румынии.

Выступление музыкантов состоялось в рамках кампании по спасению "Сфинкса" — они исполнили фрагмент песни "Înţelept codrule eşti" из нового альбома "Bestiarum", премьера которого состоится через несколько недель.

Гражданская кампания Bun-Simţ Turistic была запущена по инициативе администрации природного парка Бучеджи, агентства Romsilva и Национального агентства охраняемых природных территорий Румынии.

Уникальный памятник природы разрушается из-за туристов, которые разрисовывают его или желают сфотографироваться на его фоне, заезжая на машинах на охраняемую территорию.

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