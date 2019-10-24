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Концерт группы Queen

"Богемская рапсодия" в беспрецедентном исполнении - клип Queen

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
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24 0 0
Sputnik Молдова

Для того, чтобы культовая композиция зазвучала по-новому, музыканты придумали весьма оригинальный ход.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Участники группы Queen опубликовали на YouTube клип на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран.

Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, а заодно подчеркнуть ее непреходящую популярность, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома, а затем из присланных видеокадров смонтировали ролик.

Потом для песни A Kind of Magiс 2733 художники по визуальным эффектам придумали красочные анимированные заставки, а Don’t Stop Me Now 1822 поклонники превратили в танцевальный перфоманс.

Рок-группа Queen
© AP Photo / Junji Kurokawa
"Богемская рапсодия": самый старый хит с миллиардом просмотров на Youtube

Видео стали результатом музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на YouTube в июле этого года.

В общей сложности на призыв поучаствовать в конкурсе отозвались более десяти тысяч фанатов из 121 страны.

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